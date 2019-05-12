مباريات الأحد.. جولة نارية لحسم الدوري الإنجليزي.. والزمالك أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا عن أبرز وأهم المباريات خلال اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019. - الدوري الإنجليزي ليستر سيتي× تشيلسي - الموعد 16:00 مساءً- القناة الناقلة..beIN SPORTS HD 4. ليفربول × وولفر هامبتون - الموعد 16:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. مانشسر يونايتد × كارديف سيتي - الموعد 16:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 5. توتنهام × ايفرتون - الموعد 16:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 7. Advertisements برايتون × مانشستر سيتي - الموعد 16:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2 . الدوري الإسباني برشلونة × خيتافي - الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. ريال سوسيداد × ريال مدريد _ الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الدوري المصري الزمالك × الداخلية - الموعد 22:00 مساءً - القنوات الناقلة نايل سبورت و on sport.

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