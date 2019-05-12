سيميوني يُناشد جريزمان للمرة الأخيرة لمنعه من الرحيل

أعرب المدير الفني لأتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني” عن ثقته في بقاء اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان ضمن صفوف الفريق لموسم آخر، في رده على تساؤلات الصحفيين في المؤتمر التقديمي لمباراة إشبيلية في الجولة قبل الأخيرة من الليجا.

وتحدثت الصحف الكتالونية بثقة كبيرة منذ صباح الجمعة حول اتفاق جريزمان مع برشلونة بعد سلسلة من المفاوضات بدأت في شهر مارس الماضي، لكن سيميوني حاول مُناشدة جريزمان أمام الإعلام بأن يبقى بسبب الاهتمام الذي يحصل عليه في الروخي بلانكوس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يجبر الدولي الفرنسي على الرحيل.

وقال سيميوني ردًا على تلك الأنباء: “أعتقد أن جريزمان سوف يبقى معنا، ليس لدي خوف من فقدانه أو رحيله عنا في الميركاتو الصيفي”.

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وأضاف: “بالنسبة إلى جريزمان، أنا أرى أنه سعيد هنا، ونعطيه القدر الذي نستطيع من الأهمية والمودة. الآن يتعين على ساؤول، خيمينيز، أوبلاك، رودريجو، اتخاذ خطوة أخرى للتطور والنمو معنا”.

وعن رحيل الأوروجوياني دييجو جودين عن صفوف الفريق بالمجان الشهر المقبل، قال سيميوني: “لا يمكننا اختيار لحظة واحدة فقط جميلة لجودين، لن يكون هذا عادلاً، لقد كان دائمًا في مستوى عظيم، وهذا هو الأمر الذي جعله مهمًا”.

واختتم سيميوني تصريحاته بالقول: “سنحاول إنهاء الموسم الحالي بانتصار بعد ضياع المنافسة على لقب الدوري”.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة ليتوّج بلقب الموسم الحالي للمسابقة منذ جولات.