جيمس ينقلب على صلاح لاتمام انضمامه لمانشستر يونايتد

أنصت اللاعب الدولي الويلزي “دانييل جيمس” لطلب من أحد أنصار مانشستر يونايتد بحذف تغريدة أشاد فيها بهداف ليفربول والدوري الإنجليزي “محمد صلاح”، حين قاد الريدز لهزيمة روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووافقت إدارة مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي على تسديد مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لسوانسي سيتي، لضم الجناح الويلزي الطائر دانييل جيمس، البالغ من العمر 21 عامًا.

وسجل دانييل جيمس أربعة أهداف في 33 مباراة لعبها مع سوانسي سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب” هذا الموسم، علمًا بأنه صُعد للفريق الأول في عام 2015، خلال تواجده بالدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، إلا أنه لم يسجل مشاركته في أي مباراة بالمسابقة.

وأرسل مشجع لمانشستر يونايتد، يُدعى @UtdChe تغريدة إلى دانييل جيمس عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يُطالبه فيها بحذف تغريدة إشادته بمحمد صلاح، التي أدرجها دانييل يوم 24 أبريل 2018، وهي نفس ليلة فوز ليفربول على روما بخماسية في ملعب آنفيلد روود.

وقال المشجع “من الأفضل أن تحذف تلك التغريدة، لو كنت ستنضم إلينا (مانشستر يونايتد) يا أخي”.

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وكان دانييل كتب في التغريدة “صلاح..يا له من لاعب”. وصحب حديثه بأيقونة نيران، في إشارة للمستوى المذهل الذي قدمه الدولي المصري في تلك الأمسية.

وقرر دانييل جيمس إرضاء جمهور مانشستر يونايتد ونسيان رأيه السابق عن محمد صلاح، بالتفاعل مع طلب المشجع عن طريق حذف التغريدة بعد دقائق قليلة من الطلب، كنوع من تقديم أوراق اعتماده كلاعب وكمشجع متعصب لمانشستر يونايتد.

وتوجد عداوة تاريخية ما بين مانشستر يونايتد ليفربول بسبب الزعامة المحلية التي كان ينفرد بها ليفربول لسنوات طويلة حتى جاء السير أليكس فيرجسون ليجعل اليونايتد الأكثر تتويجًا بلقب الدوري برصيد 20 لقبًا.

ووصلت الأمور إلى حد تفويت ليفربول لمباراة أمام تشيلسي في موسم 2010/2009 لمنع مانشستر يونايتد من التتويج، وأظهرت الإعادة التلفزية تعمد ستيفن جيرارد تمرير الكرة إلى ديديه دروجبا في تلك المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي على ملعب أنفيلد روود.

وترددت أقاويل في نهاية الموسم الجاري بأن مانشستر يونايتد تعمد السقوط في الخسارة أمام مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد الشهر الماضي، لافساد محاولة ليفربول في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 1989.