اونلاين | قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر (cItY goal) كورة لايف مباراة مان سيتي yalla cItY

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قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر (cItY goal) كورة لايف مباراة مان سيتي yalla cItY

تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يرحل المتصدر فريق نادي مانشستر سيتي إلى ملعب فالمر من أجل مواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين.

قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر (cItY goal) كورة لايف مباراة مان سيتي yalla cItY

وتسعى كتيبة بيب جوراديولا إلى تحقيق اللقب حيث يتوجب عليهم الفوز من أجل ضمان التتويج بغض النظر عن نتيجة لقاء ليفربول ضد وولفرهامبتون والتي تقام على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت.

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قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر (cItY goal) كورة لايف مباراة مان سيتي yalla cItY

ويحتل السيتزينز قبل المواجهة الصدارة برصيد 95 نقطة فيما يحتل فريق نادي برايتون المركز السابع عشر برصيد 36 وتأكد بقاءه في البريميرليج بصورة رسمية.

قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر (cItY goal) كورة لايف مباراة مان سيتي yalla cItY

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وستنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.