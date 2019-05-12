اونلاين | تابع لايف MaTcH Elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع sTaR KoRa

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يخوض فريق نادي الزمالك اليوم الاحد مباراة الداخلية لحساب لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز ويسعى إلى الفوز بها من أجل الإستمرار في مطاردة الاهلي وبيراميدز على صدارة الترتيب.

وتسعى كتيبة كريتسيان جروس إلى إستغلال النشوة التي يعيشها الفريق بعد وصوله إلى الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب النجم الساحلي التونسي.

كما نجح المارد الأبيض في الفوز الجولة الماضية على فريق نادي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وتسعى الجماهير إلى إستكمال النتائج الإيجابية للحصول على البطولات الممكنة بالموسم.

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ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ولعب رفقاء يوسف أوباما 28 مباراة فيما لعب بيراميدز 31 لقاء.

في المقابل يحتل فريق نادي الداخلية المركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة وفي حالة خسارته اليوم سيتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي.