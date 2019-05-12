اونلاين | live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

يرحل السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد إلى ملعب فالمر لمواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الأول لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر قد إنتهت بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدفين مقابل لا شيء.

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

ويعول رفقاء سيرجيو أجويرو كثيراً على مباراة الغد من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني توالياً خاصةً أنهم وصلوا إلى الجولة ما قبل الأخيرة وهم في الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف فريق نادي ليفربول.

Advertisements

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

فيما يخوض فريق برايتون المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية دون ضغوطات بعد أن تأكد بقاء الفريق في البريميرليج الموسم المقبل بسقوط كارديف سيتي وفولهام وهيدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى.

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش العالمية +GMT.

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الخبير مايكل أوليفير صاحب الباع الكبير في الملاعب الأوروبية.

live7hd يلا كورة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر | كورة اون لاين مباراة Manchester City بث مباشر