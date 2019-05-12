اونلاين | كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر (YallA Man City) يلا شوت مباراة مانشستر سيتي NoW

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كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر (YallA Man City) يلا شوت مباراة مانشستر سيتي NoW

يرحل السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد إلى ملعب فالمر لمواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر (YallA Man City) يلا شوت مباراة مانشستر سيتي NoW

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الأول لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر قد إنتهت بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدفين مقابل لا شيء.

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ويعول رفقاء سيرجيو أجويرو كثيراً على مباراة الغد من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني توالياً خاصةً أنهم وصلوا إلى الجولة ما قبل الأخيرة وهم في الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف فريق نادي ليفربول.

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فيما يخوض فريق برايتون المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية دون ضغوطات بعد أن تأكد بقاء الفريق في البريميرليج الموسم المقبل بسقوط كارديف سيتي وفولهام وهيدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش العالمية +GMT.

كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر (YallA Man City) يلا شوت مباراة مانشستر سيتي NoW

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الخبير مايكل أوليفير صاحب الباع الكبير في الملاعب الأوروبية.

كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر (YallA Man City) يلا شوت مباراة مانشستر سيتي NoW