اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

يستضيف ليفربول اليوم الأحد ضيفه وولفرهامبتون على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات اجلولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

وتمثل المباراة عنق زجاجة لكتيبة يورجن كلوب المنتشية بالإنتصار التاريخي والريمونتادا التي حققها الفريق على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

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في المقابل يدخل وولفرهامبتون اللقاء بدوافع كبيرة أيضاً تتمثل في رغبته أن يظهر للجميع تفوقه على الفرق الستة الكبرى في إنجلترا بعد أن حقق المفاجأة وحصد المركز السابع فوق اندية كبيرة مثل إيفرتون وليستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

ويحتل الريدز قبل اللقاء المركز الثاني برصيد 94 نقطة خلف السيتي المتصدر صاحب ال95 نقطة في المقابل يحتل فريق نادي وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف محمد صلاح (ليفربول اليوم)

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.