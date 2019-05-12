اونلاين | الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

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الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

تختتم اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالجولة الثامنة والثلاثين والتي يستضيف فيها فريق نادي ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

ويدخل الريدز المباراة برصيد 94 نقطة بفارق نقطة وحيده عن المتصدر مانشستر سيتي في المقابل حسم وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل الماضي والتي أبعدته عن ريمونتادا برشلونة.

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الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

في المقابل سيعول نونو سانتوس على كتيبة من اللاعبين الواعدين أمثال راؤول خيميينز وجوتا في المقابل سيكون التركيز الأكبر على الخبرة المتمثلة في موتينيو.

الدوري الانجليزي Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول Liver وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الانجليزي مارتن أنكينسون.