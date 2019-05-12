رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية 12 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية 12 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل فريق نادي الزمالك اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي الداخلية على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل المارد الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب 28 مباراة فقط في المقابل يدخل الداخلية المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

وفي حالة نجح الزمالك أن يلحق بالداخلية الهزيمة رقم 13 له في دوري هذا الموسم سيعني ذلك هبوط أبناء علاء عبد العال إلى دوري الدرجة الاولى المصري وتوديع الأضواء والشهرة.

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وكات مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز أبناء السويسري كريستيان جروس بهدفين مقابل هدف وشهدت مشاحنات كبيرة بين الجمهور وعلاء عبد العال.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.