رياضة | الأهلي يتجه لضم مدافع إنبي بسبب أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجه لضم مدافع إنبي بسبب أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد ينضم لخط دفاع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وجدد النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع رامي صبري مدافع فريق إنبي في فترة الميركاتو الصيفي لحل الأزمة الدفاعية خاصة مع اقتراب رحيل محمد نجيب عن الفريق ووجود الثنائي سعد سمير وياسر إبراهيم فقط في خط الدفاع والاعتماد على أيمن أشرف في بعض الأحيان.
ويتجه الأهلي لحسم صفقة رامي صبري مدافع إنبي في الميركاتو الصيفي بعد فشل مفاوضات الأحمر مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي للعودة من جديد في الموسم المقبل.