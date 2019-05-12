رياضة | الأهلي يتجه لضم مدافع إنبي بسبب أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجه لضم مدافع إنبي بسبب أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد ينضم لخط دفاع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وجدد النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع رامي صبري مدافع فريق إنبي في فترة الميركاتو الصيفي لحل الأزمة الدفاعية خاصة مع اقتراب رحيل محمد نجيب عن الفريق ووجود الثنائي سعد سمير وياسر إبراهيم فقط في خط الدفاع والاعتماد على أيمن أشرف في بعض الأحيان.

ويتجه الأهلي لحسم صفقة رامي صبري مدافع إنبي في الميركاتو الصيفي بعد فشل مفاوضات الأحمر مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي للعودة من جديد في الموسم المقبل.