انت الان تتابع عبد الحفيظ: «معايا استوب واتش وسموحة أهدر 10 دقائق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أداء حكم مباراة سموحة أمين عمر، مشيرًا إلى أن الأخير لم يكن له أخطاء في المباراة. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا أتذكر ما قلته للحكم بين شوطي المباراة وأقدر نادي سموحة ومسؤوليه على ما قاله رئيس النادي حول حديثي مع الحكم». ويرى مدير الكرة بالأهلي، أن فريق سموحة أهدر 10 دقائق و57 ثانية في الشوط الثاني لكثرة سقوط اللاعبين على الأرض فقط بجانب الوقت الضائع في التغييرات.
وتابع: «قرأت الموضوع منذ البداية وأحضرت استوب واتش لاحتساب الوقت، ووجدت أن سموحة أهدر الشوط الثاني 10 دقائق و57 ثانية بدون تغييرات، فقط بسبب إصابات اللاعبين وسقوطهم على الأرض». ورفض لاعب الأهلي السابق، اتهام الحكم أمين عمر بمجاملة فريقه، قائلًا: «ليفربول لعب عدد مباريات في وقت قليل،
وتابع: «قرأت الموضوع منذ البداية وأحضرت استوب واتش لاحتساب الوقت، ووجدت أن سموحة أهدر الشوط الثاني 10 دقائق و57 ثانية بدون تغييرات، فقط بسبب إصابات اللاعبين وسقوطهم على الأرض».
ورفض لاعب الأهلي السابق، اتهام الحكم أمين عمر بمجاملة فريقه، قائلًا: «ليفربول لعب عدد مباريات في وقت قليل، وهو يلعب أمام برشلونة، لعب أمام نيوكاسل، محمد صلاح اصيب ولاعب أخر، والحكم احتسب وقتها 8 دقائق، احتسب الحكم لسقوط صلاح واللاعب الأخر وأيضا التبديلات».
واختتم: «حكم مباراة نيوكاسل وليفربول إذا كان يدير مباراة الأهلي وسموحة فكان سيحسب من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، وإذا شاهد الاتحاد الدولي لكرة القدم المباراة سيغير القانون».
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