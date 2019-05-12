شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم يتبادلان التراشق بزجاجات المياه مع مقصورة «بتروسبورت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبادل حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، وشقيقه إبراهيم، مدير الكرة بالنادي، التراشق بقارورات المياه مع بعض جماهير نادي الأهلي التي كانت متواجدة في المقصورة الرئيسية لملعب بتروسبورت.

التقطت «المصري اليوم» مشاهد حية تظهر تراشق الطرفين بزجاجات المياه، بعد تعرض التوأم للرشق من قبل بعض المتواجدين في المقصورة، وكادت منضدة أن تصيب «إبراهيم» لكنها استقرت عند قدميه.

قال «حسام» في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي وسموحة، مساء السبت: «تم إلقاء الكراسي والطاولات علينا وكادت تصيبنا»، مشيرًا إلى أنه «تعرض مع شقيقه للسب من قبل بعض جماهير الأهلي».

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أكد أنه «اعتاد ذلك الأمر منذ رحيله عن القلعة الحمراء، لكنه يحترم في النهاية جماهير الأهلي التي تدرك وتقدر حجم تاريخه مع النادي»، معقبًا: «صنعنا مجدًا مع الأهلي لم يتمكن أحد من الوصول إليه».

تابع: «جلبنا أموال للنادي من الاحتراف الخارجي ولو استمرت تلك التجربة في أوروبا لوصلنا لما وصل إليه محمد صلاح»، فيما قال شقيقه إبراهيم: «تعرضنا أثناء الخروج من الملعب للضرب بالكراسي والطاولات».

أضاف: «لا أعرف لماذا يحدث معنا كل هذه الأمور ونحن من أساطير النادي الأهلي عبر تاريخه، تعرضنا للضرب بالكراسي والترابيزات اللي فيها مسامير من مقصورة أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي».

انتقد التوأم الأداء التحكيمي للمباراة، بعد أن احتسب الحكم 7 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، ما مكن بديل الأهلي الجابوني جيرالدو من إحراز هدف الأهلي واللقاء الوحيد في الدقية الثامنة من الوقت بدل الضائع.