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موعد مباراة الزمالك والداخليه اليوم الاحد 12-5-2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والداخليه اليوم الاحد 12-5-2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة ، يخوض الزمالك اليوم الاحد مبارة هامة مع نظيرة الداخلية  الساعة العاشرة مساءً، على استاد بتروسبورت في الجولة 32  من الممتاز ويتذاع المبارة على قناة اون اسبوت.

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موعد مباراة الزمالك والداخليه اليوم الاحد 12-5-2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة ، أخطر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، اللاعبين، بدخول معسكر مغلق بعد مران اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح الجهاز الإدارى للاعبى الزمالك أن مران اليوم سيكون فى العاشرة مساءً على أن يعقبه معسكر مغلقا لمواجهة الغد، وذلك تأكيدا على استمرار الاستعدادات بشكل طبيعى وسط المحاولات التى تجريها إدارة القلعة البيضاء بشأن ترحيل موعد المباراة من عدمه.

 

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موعد مباراة الزمالك والداخليه اليوم الاحد 12-5-2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة، استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تعديل تشكيل خط دفاع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، المحدد لها غدًا الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

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وسيخوض نادى الزمالك مواجهة الداخلية بدون محمود علاء مدافعه الأساسي للإيقاف كما إن إصابة الونش تهدد تواجده فى اللقاء لذلك سيعتمد جروس على الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط الدفاع مع عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام دجلة للإيقاف.

 

 

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