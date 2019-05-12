شكرا لقرائتكم مصطفى أميرو يستقيل من مجلس إدارة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم مصطفى أميرو عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى باستقالته من منصبه بشكل رسمى اليوم الاحد لمديرية الشباب والرياضة. أعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى اميرو نجل الراحل اميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك". Advertisements وكان أميرو قد لوح بالاستقالة اكثر من مرة فى الشهور الماضية بسبب الاعتراض على سياسات رئيس النادى الاسماعيلى فى الانفراد بالقرارات . وذهب أميرو لتقديم استقالته لمجلس الاسماعيلى ولكن فوجىء بعدم وجود ختم فى النادى فحرص على إرسال الاستقالة بالبريد .

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