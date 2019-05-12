شكرا لقرائتكم من حسام حسن لرئيس سموحة: أحبك أه أجدد لا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحة الرحيل عن تدريب الفريق السكندرى نهاية الموسم الجارى بالرغم من تأكيدات محمد فرج عامر رئيس النادى عن استمرار المدير الفنى مع الفريق فى الموسم المقبل.

يأتى ذلك بعد وصول أكثر من عرض لحسام حسن خلال الآونة الأخيرة ورغبته فى التعاقد مع فريق ينافس على الدورى الممتاز بدلا من البقاء ، بالإضافة لوجود أزمة مالية كبيرة لدى فرج عامر وهو ما جعل الأخير يعتمد على قطاع الناشئين او التعاقد مع لاعبين من أندية القسم الثانى .

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وأكد مصدر مسئول بسموحة أنه بالرغم من علاقة الود والاحترام التى تجمع بين حسام حسن وفرج عامر إلا أن المدير الفنى لا يرغب فى استكمال مهام عمله مع الفريق فى ظل سياسة ترشيد النفقات التى يتبعها رئيس النادى ورغبته فى تسويف أكثر من لاعب للصرف على الفريق بالكامل .

وأضاف نفس المصدر أن حسام حسن يرغب فى تغيير وجهته فى الموسم المقبل ، والتعاقد مع إحدى الأندية الخارجية التى فاوضته فى وقت سابق بعدما شعر بحالة من الضيق بسبب نظام المسابقة التى يرفضها المدير الفنى تماما.