شكرا لقرائتكم كيف كانت صاعقة الدقيقة 99 عبر سوشيال الرياضييون؟ "صدمة وسخرية وحسبنا الله"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن مجرد هدف سجل الأهلى بأقدام جيرالدو، بل أنه صاعقة كهربائية جعلت منافسى المارد الأحمر يجمعون على اتهام الحكام بمجاملة الأهلى، ومد توقيت المباراة إلى ما بعد الدقيقة 99.

هدف الدقيقة 99 قضى على الأمل اللحظى الذى لمسه الزملكاوية فى آخر المباراة، بتعثر منافسهم الأول على لقب الدورى، وقتله فى دقائق بهدف جيرالدو.

تركى آل الشيخ ساخرا: ومش عاوزينا نجيب حكام أجانب



تويتة تركى آل الشيخ

كتب تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تويته عبر صفحته الرسمية بعد نجاح الأهلى فى الفوز على سموحة بهدف قاتل فى الدقيقة 98 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

فرج عامر يسخر بلوحة "لحد ما الأهلى يجيب جون"



لحد ما الأهلى يجيب جون



سخر فرج عامر رئيس نادي سموحة، من أحداث مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والتى خسرها النادي السكندري، بهدف وحيد تم تسجيله فى الدقيقة 98 من عمر المباراة التى اقيمت مساء السبت ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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رئيس سموحة

ونشر فرج عامر صورة للوحة الخاصة بإعلان الحكم الرابع الوقت بدل الضائع خلال المباريات عبر الفيسبوك تحمل تعليقا : "لحد ما الاهلي يجيب جوووون".

فرج عامر

وبدوره تعجب الإعلامى عمرو أديب، من توقيت إحراز الهدف فى الدقيقة 99 بتويتة تمنى فيها لو يفز الأهلى بالخمسة.



عمر أديب

وكتب عمرو أديب عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": "معنديش مشكلة أى مشكلة الأهلى يكسب بخمسة على مدى المباراة بس بصراحة بتعب أوى من الجون اللى فى الدقيقة 99 متعب فعلا وغير مفهوم".

وأضاف أديب: "وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الهلى الماتش كله دفاع ماهو أكيد فى النهاية حتخسر تكرارا تكرار تاريخى لأهداف الأهلى فى ال 99 اكيد مش حاجة طبيعية".

بينما اكتفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بتعليق من 4 كلمات فقط.