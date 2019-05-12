شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يعتذر عن السفر إلى إريتريا بعد اشتعال جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن السفر إلى إريتريا لمراقبة إحدى المباريات التى أسندها له الإتحاد الإفريقى لكرة القدم. وقال عبد الفتاح إنه اعتذر عن المباراة لرغبته فى التواجد فى مصر فى هذه المرحلة من عمر الدورى الممتاز والتى تشهد صراعا شرسا سواء فى قمة الجدول أو فى القاع، حتى يكون قريبا من الحكام ويوفر لهم الأجواء المناسبة للظهور بمستوى جيد فى المباريات. يذكر أن عصام عبد الفتاح يتولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام بالكاف.

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