شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرحل عن سموحة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحه الرحيل عن تدريب الفريق السكندرى نهاية الموسم الجارى بالرغم من تأكيدات محمد فرج عامر رئيس النادى عن استمرار المدير الفنى مع الفريق فى الموسم المقبل .

يأتى ذلك بعد وصول أكثر من عرض لحسام حسن خلال الآونة الأخيرة ورغبته فى التعاقد مع فريق ينافس على الدورى الممتاز بدلا من البقاء ، بالإضافة لوجود أزمة مالية كبيرة لدى فرج عامر وهو ما جعل الأخير يعتمد على قطاع الناشئين او التعاقد مع لاعبين من أندية القسم الثانى .

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وقد اكد مصدر مسئول بسموحة انه بالرغم من علاقة الود والإحترام التى تجمع بين حسام حسن وفرج عامر، إلا أن المدير الفنى لا يرغب فى استكمال مهام عمله مع الفريق فى ظل سياسة ترشيد النفقات التى يتبعها رئيس النادى ورغبته فى تسويف اكثر من لاعب للصرف على الفريق بالكامل .

وأضاف نفس المصدر أن حسام حسن يرغب فى تغيير وجهته فى الموسم المقبل ، والتعاقد مع إحدى الأندية الخارجية التى فاوضته فى وقت سابق بعدما شعر بحالة من الضيق بسبب نظام المسابقة التى يرفضها المدير الفنى تماما .