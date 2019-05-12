شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف : مباراة الأهلى وسموحه كانت تحتاج 13 دقيقة وقت بدل ضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدرب العام بفريق الأهلى أن مباراة فريقه اليوم أمام سموحه فى الجولة الـ32 بالدورى شهدت صعوبة بالغة ولكن عزيمة وإصرار اللاعبين أدت إلى الفوز وحصد 3 نقاط هامة خلال بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن الحكم أمين عمر كان من المفروض أن يحتسب 13 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب ضياع الكثير من الوقت من قبل لاعبى الفريق المنافس .

وأشار محمد يوسف أنه مازال مشوار حصد بطولة الدورى الممتاز طويل والمباريات المتبقية ستشهد غاية فى الصعوبة .

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وحقق فريق الكرة بالأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب بتروسبورت، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 70 نقطة فى صدارة الدورى .