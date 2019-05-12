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فى +90.. قرارات فنية للحكم تثير الجدل فى لقاء الأهلى وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة  الاهلى  X سموحة  الجولة الـ32 للدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب – ستاد بتروسبورت

النتيجة – فوز الأهلى بهدف نظيف

الحكم – الدولى أمين عمر صاحب الـ35 عاما دولى 2016

المساعد الاول – محمود ابو الرجال  

المساعد الثانى – يوسف البساطى

 الحكم الرابع – محمود رشدى

الحكم الأضافى- عبد العزيز السيد – محمود ناجى

 

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  العصبية سيطرت على أداء الحكم فى الشوط الأول  

ظهر الحكم عصبيا وأكثر من التحذيرات الشفوية  خلال أدارته لمواجهة الاهلى وسموحة التى اقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الاهلى بهدف نظيف ظل الحكم طوال الشوط الاول يتعامل مع اللاعبين بعصبية حتى انه تدخل متأخرا بالبطاقة الصفراء مما ادى الى أن وصل الالتحام بين اللاعبين الى الاحتكاك بتهور كما لم يكن الحكم حاسما مع اعتراضات الجهاز الفنى للفريق سموحة عندما اقتحموا الملعب عقب هدف الاهلى ولم يتخذ الحكم موقفا تجاه هذا الاعتراض من جهاز الفريق السكندرى.

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الوقت الضائع افضل قرارات حكم اللقاء

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا ولكنه كان يجد صعوبة للخروج من محيط اللعب و طريق الكرة اغلب فترات المباراة خاصة فى الهجمات المرتدة القريبة من منطقة الـ18 ،  تقدير الوقت  الضائع  من أفضل قرارات الحكم باللقاءحيث ان هناك وقت بدل ضائع اضافة الحكم  خلال الوقت الضائع الذى اعلن عنه وهو علاج أحمد صبحى لاعب سموحة  الذى اصيب فى الدقيقة 90.45 واستمر علاجه لمدة لأتقل عن 105 ثانية تم اضافتهم الى الوقت الضائع طبقا للقانون اى كان لابد أن تستمر المباراة حتى الدقيقة 99 طبقا للقانون لان كسر الدقيقة يعتبر " دقيقة ".

 

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  36 مخالفة وإتاحة الفرصة الابرز باللقاء

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 36 مخالفة كانت البعض منها تتطلب اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون ولكن الحكم اشار باستمراراللعب وأتاح الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة طبقا للقانون .

4 بطاقات صفراء وتغاضى عن مثلهم

اشهرالحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة لثنائى الأهلى عمر السولية وحسين الشحات فى الدقيقتين 40،83 كما انذار احمد حمص واحمد صبحى فى الدقيقتين 40،52 كما تغاضى عن اكثر من بطاقة صفراء اخرى طبقا للقانون.

 

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المساعدين

 تمتع  الثنائى بيقظة وتمركز جيد واشاروا على 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب ولكنهم لم يتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة حتى  منهما طبقا للقانون.

  الحكم الرابع

تعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وادى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون .

 

إحصائيات المباراة : 36 خطأ -   9ركلات ركنية –  8حالات تسلل  –  4 بطاقات صفراء - هدف

الدرجات : الحكم – 7.0 .. المساعد الأول – 7.5 – المساعد الثاني – 7.5 – الحكم الرابع –

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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