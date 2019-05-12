أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات في دوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها. الدوري المصري.

الزمالك مع الداخلية 10.00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون مع مانشستر سيتي 4.00 عصرا

ليفربول مع وولفرهامبتون 4.00 عصرا

ليستر سيتي مع تشيلسي 4.00 عصرا

مانشستر يونايتد مع كارديف سيتي 4.00 عصرا

ساوثهامتون مع هيديرسفيلد تاون 4.00 عصرا

توتنهام هوتسبير مع إيفرتون 4.00 عصرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.