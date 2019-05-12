فرج عامر لـ الأهلي: اتجدعن في افريقيا اللي بتخسر فيها بالخمسة

عمرو ابوبكر

علق محمد فرج عامر، رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، على خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

وقال "عامر"، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محدش يقولي هارد لاك، انا كاتب السيناريو الي حصل ده الصبح، احنا معندناش كورة في مصر"، وتابع: "اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت

اللي بوظ الكورة في مصر"، مضيفا: "دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها".