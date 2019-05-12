عمرو ابوبكر
علق محمد فرج عامر، رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، على خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة.
وقال "عامر"، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محدش يقولي هارد لاك، انا كاتب السيناريو الي حصل ده الصبح، احنا معندناش كورة في مصر"، وتابع: "اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت
اللي بوظ الكورة في مصر"، مضيفا: "دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر لـ الأهلي: اتجدعن في افريقيا اللي بتخسر فيها بالخمسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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