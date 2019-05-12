عبد الحفيظ: لو الاتحاد الدولي شاف مباراة الأهلي وسموحة هيغير القانون

عمرو ابوبكر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، استياءه من إضاعة لاعبي سموحة للوقت في مباراة الفريقين أمس السبت؛ رافضا اتهام الحكم امين عمر بمجاملة الفريق الأحمر. وقال "عبد الحفيظ" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ليفربول لعب عدد مباريات في وقت قليل، ولعب أمام نيوكاسل، واصيب محمد صلاح أصيب ولاعب آخر، والحكم احتسب وقتها 8 دقائق بدل ضائع.

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