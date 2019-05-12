حارس الزمالك يسخر من فوز الأهلي على سموحة

ملك موسى
علق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورتين، بعد فوز الأهلي على سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة 32 من عمر الدوري.
ونشر حارس الفريق الأبيض صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" سخر خلالهما من فوز الأحمر على سموحة بعد انتهاء الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
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