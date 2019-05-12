شاهد.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الأهلي وسموحة

علق، الخبير التحكمي والحكم الدولي السابق أحمد الشناوي على مباراة الأهلي وسموحة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد في الدقيقة الـ97 من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي أحتسبه حكم المباراة أمين عمر، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري .

وقال الشناوي إن الحكم أمين عمر لم يقع في أي

أخطاء خلال إدارته لمباراة الأهلي أمام سموحة، وأضاف أن الوقت بدل الضائع يكون دائمًا من تقدير الحكم، وأنه يمكن أن نلقي عليه اللوم حال احتسابه لوقت ضائع أكبر من المقدر بشكل ملحوظ.

وأكد الشناوي أن الوقت المحتسب بدل الضائع تخطى الـ7 دقائق، وهدف الأهلي صحيح، كون المباراة كانت قد

توقفت في الوقت بدل الضائع لعلاج لاعب سموحة لمدة مئة ثانية، وأنه كان من الطبيعي أن يضاف ذلك الوقت الضائع على الـ 7 دقائق التي تم احتسابها على الوقت الأصلي للمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيده للنقطة 70 ، بينما يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

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