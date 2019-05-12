رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق تشيلسي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 12-5-2019 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - ديفيد لويز - ايمرسون.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - لوفتس تشيك - بيدرو.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

وضمن فريق تشيلسي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل واحتلاله أحد المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.