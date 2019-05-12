رياضة | أهم أخبار الأهلي السعودي يوم السبت 11-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي السعودي يوم السبت 11-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد يوم السبت العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم الخاصة بنادي أهلي جدة السعودي، كان أبرزها الفوز على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ودخوله صراع المربع الذهبي من جديد.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار النادي الأهلي على مدار يوم السبت:

الأهلي يسحق الفيصلي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوزًا كبيرًا على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

غياب السومة عن مباراة الفيصلي

وشهدت مباراة الأهلي والفيصلي غياب الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة أمام باختاكور الأوزباكستاني، في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

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هدف من اللمسة الأولى في المباراة

تمكن عثمان الحاج من إحراز الهدف الرابع للنادي الأهلي أمام الفيصلي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من خلال اللمسة الأولى له في اللقاء، بعد دخله لملعب اللقاء كبديل لدجانيني تفاريس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن المباراة.

"دجانيني" يواصل تألقه في الموسم الحالي

واصل دجانيني تفاريس نجم نادي أهلي جدة تألقه في الموسم الحالي، بعدما نجح في إحراز الهدف الثالث في مباراة الفيصلي، ليصل إلى 17 هدفاً و صناعة 5 أهداف في هذا الموسم.

صراع المربع الذهبي يشتعل بين الأهلي والتعاون والشباب

اشتعلت المنافسة على الثلاثة مراكز من الثالث حتى الخامس بين الشباب والأهلي والتعاون، بعدما تعادل التعاون أمام الشباب سلبياً، ليرفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وجاء التعاون في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية بطولة الدوري.