رياضة | قمصان: سعداء بالنقاط الثلاث.. والأهلي يستحق الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمصان: سعداء بالنقاط الثلاث.. والأهلي يستحق الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه سموحة، بهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، مؤكداً أن الأهلي استحق الفوز.

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وأبدى قمصان تعجبه من الاعتراضات الكثيرة عقب تسجيل الأهلي هدف الفوز، بسبب طول مدة الوقت البدل من ضائع، قائلاً: «الحكم لم يحتسب سوى الوقت المهدر خلال زمن المباراة خاصة أن اللعب توقف أثناء الوقت المحتسب بدل من الضائع، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتسب وقتاً إضافياً مثلما يحدث في كل دوريات العالم.. حتى يعطي لكل فريق حقه».

وتعليقاً على تأخر الفوز للحظات الأخيرة أكد سامي قمصان أن الفوز كان صعباً جداً، مشدداً على أن تحقق المكسب في الدقائق الأخيرة دائماً ما يدلل على شخصية الأهلي، مؤكداً أن الجهاز الفني يثق في اللاعبين بدرجة كبيرة حتى آخر لحظة.