رياضة | أهم أخبار نادي النصر يوم السبت الموافق 11-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار نادي النصر يوم السبت الموافق 11-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على موعد مع العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم السبت، أبرزها الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وتألق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم السبت:

النصر يقسو على الحزم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا قاسيًا على مضيفه الحزم، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يواصل تربعه على الصدارة

واصل نادي النصر تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، بينما واصل الهلال بفوزه اليوم مزاحمة العالمي على الصدارة بعدما وصل للنقطة 66، وذلك قبل مباراة واحدة من نهاية منافسات البطولة.

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عبدالرزاق حمدالله يواصل توهجه بهاتريك

واصل المغربي عبدالرزاق حمد الله تألقه في الموسم الحالي، بعدما قاد فريقه لفوز ثمين بثلاثة أهداف "هاتريك" تناوب على تسجيلها في الدقائق الخامسة من خلال ركلة جزاء، والسادسة والعشرين، والسادسة والستين.

أرقام قياسية لـ حمدالله.. ويواصل تغريده في صدارة هدافي الدوري

حطم المغربي عبدالرزاق حمدالله رقمًا قياسيًا بعدما هز شباك الحزم، ليصبح صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ الدوري، بهز شباك المنافسين لـ 12 مباراة على التوالي، متخطياً رقم ويسلي لاعب الهلال بعد إحرازه 11 مباراة متتالية.

وواصل حمد الله صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 31 هدفًا متفوقًا بفارق 11 هدفاً عن أقرب ملاحقيه.

حمدالله يتسلم جائزة الأفضل في الجولة الثامنة والعشرين

تسلم عبدالرزاق حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة والعشرين، والمقدرة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل انطلاق مباراة الحزم مساء السبت.