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رياضة | أهداف مباراة - الإتفاق 0 × 1 الهلال | الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتفاق 0 × 1 الهلال | الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز 2018/2019

الداخلية

-

x
22:00

-

الزمالك

روما

-

x
20:30

-

يوفنتوس

الممتاز

ليستر سيتي

-

x
16:00

-

-

x
16:00

-

وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد

-

x
16:00

-

كارديف سيتي

توتنهام هوتسبير

-

x
16:00

-

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إيفرتون

بيرنلي

-

x
16:00

-

آرسنال

برايتون

-

x
16:00

-

مانشستر سيتي

-

x
18:30

-

خيتافي

ريال سوسييداد

-

x
18:30

-

فالنسيا

-

x
18:30

-

ديبورتيفو ألافيس

أتلتيكو مدريد

-

x
18:30

-

إشبيلية

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