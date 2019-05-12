رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل.. وهذه وجهته المقبلة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل.. وهذه وجهته المقبلة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع نجم برشلونة بعد خروجه من حسابات النادي وهو الأمر الذي لو حدث سيكلف ليفربول خسارة مالية.

وفشل البرازيلي فيليب كوتينيو في إثبات نفسه مع برشلونة والظهور بمستواه المعهود لذلك ينوي برشلونة بيعه والاستفادة من رحيله مادياً.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن هناك إمكانية لخسارة نادي ليفربول حوالي 13.2 مليون جنيه إسترليني، حال تعاقد مانشستر يونايتد مع كوتينيو.

وغادر كوتينيو صفوف ليفربول في يناير 2018 للانضمام إلى برشلونة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني، إذ دفع الكتالونيين 106 ملايين جنيه إسترليني بينما الباقي في هيئة حوافز إضافية.

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ويتواجد في عقد كوتينيو دفع برشلونة 4.4 مليون جنيه إسترليني كلما خاض كوتينيو 25 مباراة جديدة حتى مشاركته في 100 مباراة.

وشارك كوتينيو حتى الآن 74 مباراة، ما يعني أن النادي الإنجليزي تحصل على نصف المبلغ الذي ينص عليه العقد فقط، والبالغ 17.6 مليون جنيه إسترليني.

ويتضمن عقد البرازيلي أن حال سماح برشلونة له بالرحيل هذا الصيف، فإنه سيتجنب دفع الدفعة التالية، ما يعني خسارة ليفربول 8.8 مليون جنيه إسترليني.

وكان نادي ليفربول قد فاز على برشلونة برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال وذلك رغم تفوق البارسا بثلاثية في الذهاب.