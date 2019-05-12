رياضة | أهم أخبار اتحاد جدة يوم السبت الموافق 11-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار اتحاد جدة يوم السبت الموافق 11-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي اتحاد جدة السعودي عددا من الأخبار المهمة على مدار يوم أمس السبت والموافق الحادي عشر من مايو 2019، والتي نستعرض أهمها في التقرير التالي:

الاتحاد ينجو من فخ الهبوط بسداسية بمرمى الفتح

نجح فريق اتحاد جدة في الهروب من شبح الهبوط وذلك بعد انتصاره العريض على ضيفه الفتح بسداسية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون.

سجل ألكسندر بريجوفيتش ثلاثة أهداف " هاتريك" خلال مواجهة اليوم في الدقائق 1‪6‪,6‪6‪,70 وتمكن فيلانويفا من إحراز هدفين في الدقيقتين 1‪8‪,4‪4‪, وأحرز روماريو هدف وحيد في الدقائق 22

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 34 بالمركز العاشر، وتوقف رصيد الفتح عند 35 نقطة بالمركز الثامن.

إدارة الاتحاد تمنح تذاكر مباراة الفتح للجماهير بالمجان

في لافتة طيبة من إدارة نادي اتحاد جدة قررت الإدارة منح الجمهور تذاكر دخول مواجهة الفتح بالمجان لمساندة الفريق في المباراة المصيرية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" : قام مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي بشراء كامل التذاكر المتبقية من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح للدرجة الموحدة وتوزيعها بالمجان على الجماهير في منافذ توزيع في شباك 4‪و 5‪ في ملعب الجوهرة عند الساعة الثامنة مساء اليوم.

وانتصر الاتحاد على الفتح بسداسية مقابل هدفين ليضمن العميد البقاء بين أندية الصف الأول في دوري المحترفين السعودي.

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فيلانويفا يدعم فهد المولد خلال مباراة الاتحاد والفتح

قام فيلانويفا برفع قميص الدولي فهد المولد لاعب الاتحاد لتوجيه الدعم له خلال أزمته الحالية بسبب المنشطات وذلك أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الفتح بمباراة اليوم.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة قد أعلنت مسبقا تلقيها إشعار من اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات يفيد بظهور عينة إيجابية بتحليل المنشطات الخاص بفهد المولد.

وحقق الاتحاد فوزا كبيرا على ضيفه الفتح بسداسية مقابل هدفين ليضمن بهذا الفوز البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتفادي الهبوط.

فيلانويفا يسجل الثنائية الأولى مع الاتحاد

تمكن المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل أول ثنائية له مع فريق اتحاد جدة منذ انضمامه للفريق في 2016.

وأحرز فيلانويفا هدفين في مباراة فريقه اليوم أمام الفتح في الدقيقتين 1‪8‪,4‪4‪ في اللقاء الذي انتهى لصالح العميد بسداسية مقابل هدفين.

ويعد هذا الموسم هو الأفضل للاعب التشيلي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد حيث رفع رصيده لأربع أهداف، فيما كان عدد أهدافه في الموسم الأول هدفين، وثلاثة أهداف بالموسم الثاني.