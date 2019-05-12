رياضة | مدرب الأهلي: الفوز على سموحة خطوة مهمة للحفاظ على لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: الفوز على سموحة خطوة مهمة للحفاظ على لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على سموحة خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي، خاصة أن الفوز جاء في وقت قاتل، وهو ما يعكس شخصية البطل.

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وأضاف يوسف أن الأهلي بحث عن الفوز منذ بداية المباراة ـ كعادته دائماـ وسعى لتسجيل هدف مبكر وخلق عدة فرص لكن التوفيق تخلى عن اللاعبين في اللمسة الأخيرة، وتمكن الأهلي في النهاية من تحقيق الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط.

وأوضح المدرب العام للأهلي أن لاعبي الفريق لابد أن يتحلوا بالشراسة على مرمى المنافسين خلال اللقاءات المقبلة وحسم الأمور مبكرا، خاصة أن لاعبي الفريق يدركون جيدا قيمة كل نقطة خلال المباريات المقبلة.

