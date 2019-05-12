رياضة | موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الشباب بعد تأجيل حسم الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الشباب بعد تأجيل حسم الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الهلال على نظيره الاتفاق بهدف نظيف مساء أمس السبت وجاء ذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف الهلال في شباك الاتفاق عن طريق النجم البرازيلي كارلوس إدواردو ليمنح الزعيم ثلاث نقاط غالية ويؤجل حسم لقب الدوري السعودي.

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ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة بينما على الجانب الأخر يتصدر النصر الترتيب برصيد 67 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي نادي الهلال مع نظيره الشباب على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة.