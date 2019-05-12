رياضة | عاجل.. تصرف مشين من حسام حسن تجاه جماهير الأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصرف مشين من حسام حسن تجاه جماهير الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة الأهلي مقطع فيديو لحسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وهو يقوم بالبصق على جماهير النادي القلعة الحمراء عقب مباراة الفريقين أمس السبت.

وكان الجهاز الفني لسموحة قام بالاعتراض على الحكم أمين عمر بعد تسجيل الأهلي لهدف قاتل في الدقائق الأخيرة بأقدام الأنجولي جيرالدو، بسبب احتسابه لوقت إضافي ما يقرب من 8 دقائق ونصف، الأمر الذي أثار حفيظة لاعبي وجهاز الفريق السكندري.

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وحقق الأهلي فوزا ثمينا بهدف دون رد، على سموحة ليواصل الفريق تصدره لمسابقة الدوري رافعا رصيده للنقطة 70.