شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعين محمد الصباحى لمباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري اليوم للحكم محمد الصباحي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. كان الزمالك وافق علي تعيين حكام مصريين لمباراته امام الداخلية بعد سلسلة من المباريات التي خاضها بحكام اجانب .

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