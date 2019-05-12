شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فى العاشرة مساء اليوم الاحد فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر تدريباته استعداداً لمواجهة الداخلية والمقرر لها يوم الجمعة القادم فى إطار الأسبوع الــ33 بالمسابقة المحلية

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية أمس السبت بعد التعادل السلبى مع الانتاج الحربى فى الجولة 32 للدوري .

وقال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد مجدى قلب الدفاع تعرض لبعض الكدمات فى الظهر على خلفية مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى.

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وأضاف طبيب الدراويش بأن تلك الكدمات لن تمنعه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى استعدادا للقاء الداخلية.

و عن موقف باهر المحمدى أجاب الشامى بأن المدافع الدولى تحت التجهيز وسيتم تخديد موقفه بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة.