شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدي مديرا فنيا لجمهورية شبين بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن تعيين محمد الرشيدي لاعب جمهورية شبين السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لسمير كمونة الذي تقدم بإستقالته من تدريب الفريق . Advertisements وضم الجهاز الفني للرشيدي كلا من علي سالم كمدرب عام وأحمد جمعة كمدرب مساعد وعادل محجوب كمدرب لحراس المرمي للفريق في الموسم الجديد . يذكر ان جمهورية شبين حسم بقاؤه في القسم الثاني في الموسم الماضي بعد الفوز في المباراة قبل الاخيرة في الدوري بعد معاناة الفريق طوال الموسم في صراع الهبوط للقسم الثالث بالمجموعة الثانية التي يتنافس فيها اندية القاهرة والقناة .

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