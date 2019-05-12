سوبر كورة.. "توأم هايج فى تراك الملعب".. 160 ثانية همجية بعد هدف جيرالدو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة، انفعال هستيري من حسام و ابراهيم بعد هدف الاهلي القاتل، فى لقاء الاهلي و سموحة، الذى انتهى بفوز المارد الاحمربهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء آمس السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا.. Advertisements

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