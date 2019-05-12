سوبر كورة.. آخرة تربية التوأم "!!".. شاهد بصق حسام حسن لمجلس الأهلى بعد حرب الزجاجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة، اشتباكات قويه بين التؤم و مقصورة الاحمرعقب انتهاء لقاء الاهلي و سموحة، التى انتهت بفوز المارد الاحمربهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء آمس السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام. Advertisements لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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