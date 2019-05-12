شكرا لقرائتكم خبر عن صيد الكاميرا.. إبراهيم حسن يظهر بـ"كرسى" فى لحظات الغضب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحة حاملاً لكرسى فى يده خلال لحظات الاعتراض على الوقت بدل الضائع أمام الأهلى بعد تسجيل الأنجولى جيرالدو لهدف فوز الفريق الأحمر فى الدقيقة 98 من عمر المباراة التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، فى الجولة 32 بالدورى الممتاز.

وكانت المباراة قد توقفت من الدقيقة 98 حتى الدقيقة 104 وذلك بسبب حالة الغضب التى انتابت الجهاز الفنى لسموحة واعتراضهم على الوقت بدل الضائع المحتسب فى اللقاء.

وجاءت لقطة إبراهيم حسن خلال أحداث إلقاء زجاجات من المدرجات ونجح المتواجدين حول مدير الكرة بسموحة فى تهدئة الموقف سريعا وأشار حسام حسن المدير الفنى لسموحة إلى الموقف الذى حدث بأن هناك زجاجات وكراسى تم إلقائها على جهازه.