كتب - محمد همام:
حقق الأهلي فوزًا قاتلاً على فريق سموحة بالفوز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.
الأهلي واصل تربعه على صدارة الدوري ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز صاحب المركز الثاني، في المقابل تراجع سموحة للمركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.
هدف الأهلي جاء في الدقيقة +98 من ومن أحداث المباراة الأمر الذي جعل الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن يهاجم حكم المباراة أمين عمر.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بعد فوز الأهلي القاتل.. آل الشيخ ينتقد.. غضب عامر ونجل رئيس الزمالك يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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