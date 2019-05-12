محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت الموافق 12 مايو 2019.
هدف +98.. الأهلي يحافظ على صدارة الدوري بفوز قاتل أمام سموحة
جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية
فرج عامر: الأهلي خسر بخماسية في إفريقيا لعدم وجود حكام مصريين
تركي آل الشيخ يرصد رقمًا خرافيًا لميركاتو بيراميدز الصيفي
حسام حسن معلقًا على خسارته أمام الأهلي: تعبي راح وأشك انه يرجع
لاسارتي: حصلنا على الهدية.. القادم أصعب.. والثقة سبب إهدار الفرص
عبد الحفيظ ملمحًا: الاتحاد الإنجليزي لم يتعرض للنقد بسبب ليفربول.. واستبدلنا الساحر بجيرالدو
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. فوز مثير للأهلي.. وفريدة عثمان تحرز فضية بطولة الأبطال العالمية للسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.