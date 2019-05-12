الفرحة أو الانكسار.. ليفربول يواجه "قاهر الكبار" وعقله مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام الرابعة عصرًا ستكتب النهاية في الآنفيلد معقل ليفربول فالأخير سيخوض مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي عندما يستقبل وولفرهامبتون في إطار منافسات الأسبوع الـ38 من منافسات الدوري الإنجليزي.

بالتأكيد ما قدمه لاعبي ليفربول خلال هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري سيجعل جماهيره تمني نفسها بالخروج بلقب خلال هذا الموسم، حيث لا يتبعد الريدز عن منافسه المباشر ومتصدر الجدول مانشستر سيتي سوى نقطة واحدة، بينما وصل رفاق المدرب يورجن كلوب للمباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوز تاريخي على برشلونة برباعية نظيفة بعدما كانت نتيجة الذهاب لصالح البلوجرانا بثلاثة أهداف دون رد.

- نقطة وانتظار هدية تاريخية

فوز ليفربول على منافسه وولفرهامبتون لن يكون كافيًا فالريدز يسعى إلى تعطيل منافسه المباشر مانشستر سيتي عندما يحل ضيفًا ثقيلاً على برايتون، وهنا سيكون الأحمر متوجًا باللقب بعدما غاب عن إحراز اللقب منذ 29 عامًا.

مانشستر سيتي يتصدر المسابقة بـ95 نقطة في المقابل، يتواجد ليفربول ثانيًا في المركز الثاني برصيد 94 نقطة.

- استقبال قاهر الكبار

بالنظر إلى منافس ليفربول فلن يواجه الريدز فريقًا في المتناول حيث سيتسقبل خصم ما يعرف بأنه قاهر الكبار خلال هذا الموسم بعدما تفوق على مانشستر سيتي بالتعادل معه في الدور الأول (1-1) ثم التعادل أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال بنفس النتيجة ثم الفوز على البلوز والجانرز واليونايتد في الدور الثاني.

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نتائج وولفرهامبتون ستكون بمثابة جرس إنذار لكلوب ولاعيبه إذا ما أرادو تحقيق اللقب مع الانتظار لهدية ستكون تاريخية وثمينة من برايتون إذا فرض نتيجة التعادل أو الفوز على مانشستر سيتي.

- عودة صلاح

بالنظر إلى تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، فالأخير أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأحد أن نجم الفريق محمد صلاح سيكون متواجدًا أمام وولفرهامبتون بعدما تعرض للإصابة في مباراة نيوكاسل في المباراة السابقة بالدوري ليغيب على إثرها عن مباراة برشلونة بسبب الإصابة.

صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا يبحث عن تكرار الإنجاز وهو الحصول على لقب الهداف في موسمه الثاني مع الريدز ليصبح اللاعب الثالث في تاريخ بريميرليج الذي يحرز لقب هداف الدوري لموسمين متتالين بعد الثنائي هاري كين نجم توتنهام وروبي فان بيرسي لاعب آرسنال ومانشستر يونايتد السابق.

بطاقة المباراة

الموعد: 4 عصرًا.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1.

الملعب: الآنفيلد.