بالفيديو.. هل أصاب الحكم في احتساب الوقت الضائع لمباراة الأهلي وسموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
اثيرت حالة من الجدل بعد مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت مساء ضمن الجولة الـ32 من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.
واحتسب حكم مباراة الأهلي وسموحة 7 دقائق وقت بدل من ضائع خلال المباراة، وقام جيرالدو بتسجيل هدف في الثواني الأولى من الدقيقة 7 والثانية 55، الأمر الذي أدى إلى غضب الجهاز الفني لسموحة، واقتحام الملعب.
وظل غضب الجهاز الفني لسموحة لعدة دقائق وبقى لاعبو الفريقين في انتظار خروجهم من أجل استكمال أحداث المباراة.
وشهدت أحداث الوقت الضائع سقوط أحمد صبحي لاعب سموحة على الأرض ودخلت عربة المصابين للملعب من أجل اسعافه.
وننشر مقطع فيديو للدقائق التي احتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع.
شاهد هدف الأهلي
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