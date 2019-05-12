قرار من أجيري بشأن محمد صلاح قبل فعاليات أمم إفريقيا

قرر جهاز المنتخب المصري منح راحة سلبية لنجم الفراعنة والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لمدة ستة أيام، بعد الانتهاء من خوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزى، فى المباراة المقرر لها الأول من يونيو المقبل، لينضم لمعسكر المنتخب فى السابع من شهر يونيو المقبل.

وسادت حالة من الارتياح لدى جهاز المنتخب بعد تأهل الزمالك لنهائى الكونفيدرالية، وبات الفريق الأبيض على بعد خطوتين من التتويج الأفريقى عندما يلتقى ذهاباً وإياباً أمام نهضة بركان المغربى، وكذلك تأهل محمد صلاح مع فريقه ليفربول لنهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزى، وتأهل محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، مع فريقه لنهائى الدورى الأوروبى أمام تشيلسى الإنجليزى، لأن التتويج بالبطولات الثلاث يساعد فى رفع معنويات اللاعبين الدوليين قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا.