طبيب المنتخب التونسي يوجه صفعة قوية للزمالك بشأن إصابة فرجاني ساسي

حسم سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، مسألة لحاق فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان المغربي. وأكد الشملي في تصريحات تليفزيوينة، أنه من الصعب لحاق ساسي بنهائي الكونفدرالية الأفريقية، خصوصًا وأن عملية شفائه لم تكتمل بالشكل التام حتى الآن. وأضاف طبيب المنتخب التونسي، أن اللاعب سيبدأ تدريبات الكرة بعد أسبوعين من الآن، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعرض ساسي لإصابة في القدم أثناء لقاء فريقه أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي الكونفدرالية.

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