قائمة قوية للزمالك استعدادا لمواجهة الداخلية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، المقرر لها اليوم الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة ال 32 ، لبطولة الدوري المصري لكرة القدم. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمي: عماد السيد – عمر صلاح. خط الدفاع: محمد عبد الغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود الونش – محمد عبد السلام – كماتشو. Advertisements الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود كهربا – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو. الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد. بينما تم استبعاد كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وحازم إمام ومحمود علاء وخالد بوطيب وأيمن حفني.

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