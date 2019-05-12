علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الزمالك بنادي الزمالك، على فوز الأهلي اليوم، على سموحة بهدف دون رد، في الوقت القاتل، ضمن مباريات الدوري العام. وكتب “أمير” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” الحل هو حكام من الصين”. شهد ملعب بتروسبورت والذي احتضن مباراة الأهلي وسموحة، اعتراضًا صاخبًا من حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، على حكم المباراة بعد إحراز المارد الأحمر لهدفه. وجاء غضب حسام حسن بعد أن أضاف حكم المباراة وقت زائد على الوقت الإضافي الذي احتسبه وقدر بـ 7 دقائق، ولكن الحكم قرر مد المباراة لبضعة دقائق، بعدما تم إهدار بعض الوقت لسقوط حارس سموحة، ليأتي هدف فوز المارد الأحمر في الدقيقة 8 من الوقت بدل من الضائع.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى منصور معلقا على أزمة لقاء الأهلي وسموحة: “الحل حكام من الصين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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